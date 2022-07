Calciomercato Milan – Dybala, rossoneri in vigile attesa: la situazione

Paulo Dybala , obiettivo di dell' Inter , è il 'sogno pazzo da coltivare' per il Milan secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, ha proseguito il quotidiano generalista, ha di fatto messo in stand-by i colloqui tra la 'Joya' e la seconda squadra di Milano . Che, adesso, giudica complementare e non prioritario l'innesto dell'argentino nella rosa.

Nelle 'more' di quest'affare, dunque, si sta insinuando il Milan. I rossoneri aspettano di capire se, nell'arco di qualche giorno, in mancanza di una conclusione positiva della trattativa con l'Inter, la 'Joya' abbasserà le proprie pretese economiche .

Ma acquisire Dybala in questa sessione di calciomercato, per il Milan, sarebbe certamente un colpo che, a livello tecnico, mediatico e di immagine, potrebbe spazzare via un giugno da dimenticare. Milan, non solo Origi: arriva un altro attaccante? Le ultime news di mercato >>>