Calciomercato Milan – Dybala, rossoneri pronti. Ma ad una condizione

Paulo Dybala può diventare un colpo di calciomercato per il Milan? L'Inter è molto avanti con l'argentino. Ma non è detta l'ultima parola

Daniele Triolo

Paulo Dybala, attaccante che si è svincolato dalla Juventus, firmerà in questo calciomercato estivo per l'Inter, per il Milan o per qualche altro club? 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto della situazione sulla 'Joya', classe 1993, che ha concluso la sua esperienza in bianconero, dopo sette stagioni, con 115 gol in 293 partite in tutte le competizioni. E qualche infortunio di troppo.

L'Inter è il club che, più di tutti, ha fatto passi in avanti per Dybala. L'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha parlato più volte con il suo entourage e ha in programma di rivedere gli intermediari della trattativa. L'offerta recapitata, però, dall'Inter a Jorge Antun, procuratore dell'argentino, non è piaciuta per niente.

Calciomercato Milan, ma è possibile un assalto a Dybala?

Marotta, infatti, ha offerto a Dybala un contratto quadriennale, con scadenza dunque 30 giugno 2026, da 5 milioni di euro netti a stagione (2 in meno di quanto prendeva alla Juventus). A questi, andrebbe aggiunto un milione di euro di bonus qualora la 'Joya' giocasse almeno il 50% delle partite dell'Inter nella stagione 2022-2023. Una proposta, legata alle presenze, che noi di 'PianetaMilan.it' vi avevamo già rivelato nei giorni scorsi.

Oppure, anziché questa proposta, la possibilità di inserire nell'accordo quadriennale una clausola rescissoria attivabile subito, già nell'estate 2023, qualora le cose tra Dybala e l'Inter non dovessero andare come previsto. Ad ogni modo, l'Inter ad oggi non può affondare il colpo perché, dietro precisa richiesta del Presidente Steven Zhang, dopo aver preso Romelu Lukaku bisogna sfoltire il parco attaccanti.

Se non usciranno, dunque, almeno due giocatori tra Edin Džeko, Joaquín 'Tucu' Correa ed Alexis Sánchez, i nerazzurri non faranno altre mosse per Dybala. Ecco, dunque, che in questo calciomercato estivo club come Milan o Roma potrebbero rientrare in corsa per assicurarsi il fantasista nativo di Laguna Larga.

A noi di 'PianetaMilan.it', al momento, non risultano contatti tra Dybala e il Milan, neanche indiretti. Ma non è escluso, secondo 'La Gazzetta dello Sport', che il Diavolo possa farsi sotto per l'argentino. Soltanto una volta, però, fallita la trattativa con l'Inter. Il Milan, non pareggerebbe l'offerta di contratto nerazzurra. Se Dybala abbassasse le pretese, cambierebbe il discorso.

