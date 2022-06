Calciomercato Inter – Dybala in stand-by, i dubbi di Marotta | PM News

Paulo Dybala è un obiettivo concreto dell'Inter per questo calciomercato. Ecco perché la trattativa dei nerazzurri non si è ancora chiusa

Daniele Triolo

Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993, è un concreto obiettivo dell'Inter per questo calciomercato estivo. Lo ha ammesso anche di recente Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro. La trattativa per portare la 'Joya' nella seconda squadra di Milano è iniziata praticamente un mese fa, passando, poi, addirittura per la visita di Jorge Antun, procuratore dell'ex juventino e dell'intermediario Giacomo Petralito presso la sede dell'Inter in Viale della Liberazione.

Ma perché non si è ancora chiusa la trattativa di calciomercato tra Dybala e l'Inter, visto che sembrava essere così semplice e naturale l'approdo dell'argentino alla corte di Simone Inzaghi? 'Colpa', forse, della possibilità di riprendere Romelu Lukaku, che ha assorbito energie, tempo, e pensieri negli uomini-mercato nerazzurri? Vero, ma soltanto in parte. Quel che è certo è che i negoziati tra l'entourage del nativo di Laguna Larga hanno subito una brusca frenata.

Calciomercato Inter, frenata per Dybala: si temono problemi fisici

C'è chi dice che il motivo sia da ricercare nella sovrabbondanza attuale di attaccanti nell'Inter. E che quindi fino a che un paio tra Edin Džeko, Joaquín 'Tucu' Correa e Alexis Sánchez non se ne andranno, per Dybala non ci sarà spazio. Ma, in base alle informazioni in possesso della nostra redazione, possiamo dirvi che le motivazioni sono da ricercare nell'offerta contrattuale propinata dall'Inter a Dybala ed ai suoi agenti in questi caldi giorni di calciomercato.

Alcune fonti parlano di una proposta di un contratto di tre anni, fino al 30 giugno 2025, con opzione sulla quarta stagione a 7 milioni di euro all'anno bonus inclusi. Altre, invece, suggeriscono che Marotta vuole legare l'attaccante sudamericano ai nerazzurri con un contratto di quattro anni, quindi scadenza 30 giugno 2026, ma con ingaggio più basso, da 6 milioni di euro a stagione, sempre bonus inclusi.

E proprio qui, sui bonus, che si gioca la partita tra Dybala e l'Inter. Il contratto offerto dai nerazzurri a Dybala è più che altro legato a bonus sulle prestazioni dell'argentino e sul suo impiego in campo. La dirigenza del club meneghino non è convinta al 100% delle condizioni fisiche di Dybala, teme che possa avere scarsa continuità di impiego causa fragilità emerse, con assiduità, negli ultimi suoi due anni alla Juventus.

Questo è il motivo principale per cui la trattativa ha rallentato fino a fermarsi. Attualmente è in stand-by. Questo particolare ha indotto gli agenti del giocatore ad offrire Dybala anche ad altri club. E non è un caso, forse, che proprio nella giornata di ieri siano usciti nuovamente fuori dei 'rumors' che accostavano l'argentino al Milan. I rossoneri, alla ricerca di un elemento di qualità sul mercato estivo, potrebbero tornare a pensare alla 'Joya'? Ai posteri l'ardua sentenza.