Calciomercato Milan – Inter, frenata su Dybala. E il Diavolo ci pensa

Paulo Dybala, obiettivo di calciomercato dell'Inter, potrebbe finire al Milan! Ecco la tesi del quotidiano romano 'Il Tempo'. Le ultime news

Daniele Triolo

Paulo Dybala, obiettivo dichiarato dell'Inter per questa sessione di estiva di calciomercato, può finire al Milan. Questa è la tesi che porta avanti il quotidiano romano 'Il Tempo'.

Secondo i colleghi capitolini, infatti, l'Inter, che sta trovando un accordo con Romelu Lukaku, non sembra più così convinta di prendere anche Dybala.

Calciomercato Milan, Dybala si vestirà di rossonero?

Simone Inzaghi, che è solito giocare con il 3-5-2, infatti, al momento avrebbe in rosa il gigante belga, che tornerà in prestito secco dal Chelsea, più Lautaro Martínez (altro titolare), Edin Džeko e Joaquín Correa, che non vogliono lasciare i nerazzurri.

Senza dimenticare che, a libro paga, c'è ancora Alexis Sánchez, che non ha trovato una nuova sistemazione (e che comunque vorrà una buonuscita per andare via). Sulla trequarti, poi, a Hakan Çalhanoğlu si aggiungerà l'armeno Henrik Mkhitaryan, che arriverà a parametro zero dalla Roma.

Insomma, per la 'Joya' sembra non esserci più spazio e la trattativa, che sembrava chiusa, è andata in stand-by. Dello stallo tra Inter e Dybala, in questi caldi giorni di calciomercato, per 'Il Tempo' ne può approfittare il Milan, pronto ad inserirsi. Per il Diavolo, l'argentino, classe 1993, diventerebbe più facile da prendere rispetto a Nicolò Zaniolo.

Nel caso in cui, quindi, il Milan mettesse le mani, un po' a sorpresa, su quel Dybala destinato inizialmente ai rivali, ogni discorso sul giocatore giallorosso si chiuderebbe. Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>