Calciomercato Milan – Duello con la Juve per Zaniolo: le ultime

Nicolò Zaniolo sembra essere in uscita dalla Roma. Per il talento giallorosso, classe 1999, si profila un duello Milan-Juve

Carmelo Barillà

Nicolò Zaniolo è sul mercato. Questo è ciò che è filtrato nelle ultime ore. La Roma potrebbe sacrificare il suo maggiore talento in questa sessione estiva. E sul classe 1999 ci sono due squadre italiane, oltre ad alcuni club di Premier League: Milan e Juventus. Come riferisce 'Tuttosport', i bianconeri monitorano da tempo Zaniolo e lo ritengono perfetto per il 4-3-3 di Allegri.

Occhio, però, all'affare Di Maria. Qualora la Juve dovesse portare a casa l'argentino del PSG (trattativa ben avviata), non forzerebbe necessariamente anche per il calciatore italiano. La 'Vecchia Signora', infatti, attende il rientro di Federico Chiesa dal lungo infortunio per permettere ad Allegri di poter schierare l'ex Fiorentina e Di Maria ai lati di Dusan Vlahovic. La situazione cambierebbe in caso di mancato approdo del rosarino alla corte bianconera.

Il Milan cerca un rinforzo proprio in quella zona di campo. Zaniolo sarebbe ideale per il 4-2-3-1 di Pioli, avendo già giocato diverse volte con Mourinho con lo stesso modulo. Il problema sarebbe il costo del cartellino. La Roma non intende fare sconti. La valutazione è altissima: 55-60 milioni. Occhio, però, alle contropartite tecniche. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Ante Rebic come giocatore che potrebbe interessare a José Mourinho. Il Milan non vorrebbe privarsi di un elemento duttile come il croato, ma potrebbe fare un sacrificio per arrivare a quello che è considerato uno dei maggiori talenti del calcio italiano.

Anche la Juve, dal canto suo, potrebbe inserire nella trattativa alcuni calciatori per abbassare le pretese della Roma. Il nome fatto da 'Tuttosport' è quello di Weston McKennie. Il Milan, però, non si focalizza su Zaniolo e guarda anche altrove. I profili di Berardi, De Ketelaere e Lang sono sempre monitorati e costerebbero meno del calciatore giallorosso. Quel che è certo è che Zaniolo preferirebbe la Serie A alla Premier League e Milan e Juve restano due soluzioni da tenere d'occhio. Milan, dal Napoli un calciatore duttile per la trequarti? Le ultime news di mercato