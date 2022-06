Calciomercato Milan – Rebus sulla trequarti: De Ketelaere o Berardi?

Il Milan vuole trovare una soluzione sulla trequarti. Diversi i profili al vaglio dei dirigenti rossoneri, tra questi De Ketelaere e Berardi

Carmelo Barillà

Il Milan sta sondando diversi profili per la trequarti, tra questi De Ketelaere e Berardi sembrano essere le soluzioni più gradite. Infatti, la scommessa Brahim Diaz, fatta lo scorso anno dai dirigenti rossoneri, non ha convinto fino in fondo. Dopo un avvio folgorante, lo spagnolo ha deluso le aspettative. Per quanto riguarda la fascia destra, invece, Saelemaekers e Messias hanno fatto il bello e il cattivo tempo. L'unica certezza è Rafael Leao. Il portoghese ha disputato una stagione eccellente e, proprio per questo, si punta a blindarlo.

Sul taccuino di Maldini e Massara, dicevamo ci sono diversi nomi. Ma, stando all'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', i profili più graditi sono due: quello di Charles De Ketelaere e quello di Domenico Berardi. Il primo è un vero e proprio pallino dei dirigenti rossoneri. Ventuno anni, trequartista, ma in grado di partire anche da posizione più decentrata. Ha colpi straordinari e, per questo, il Brugge lo valuta non meno di 40 milioni e non accetta contropartite tecniche. Attenzione perché potrebbe scatenarsi un'asta, visto che sul belga ci sono diverse big del calcio europeo. Ma il Milan vorrebbe anticipare i tempi.

Anche il profilo di Berardi attrae molto il Diavolo. Reduce dall'ennesima stagione eccellente, il numero 25 del Sassuolo potrebbe finalmente spiccare il grande salto. Per la fascia destra del Milan sarebbe il nome ideale. A quasi 28 anni il neroverde potrebbe avere la sua grande chance di giocare in una big. Ma il prezzo è comunque alto: 30-35 milioni.

Il Milan, però, rimane vigile su altre situazioni. Innanzitutto segue quella di Nicolò Zaniolo. Nessuna vera e propria mossa ufficiale per il giovane talento della Roma, ma il calciatore piace ed è sul mercato. Il fronte più agevole, però, resta quello che porta a Noa Lang, sempre del Brugge. Il 23enne ha una valutazione più bassa rispetto agli altri profili valutati (circa 22 milioni di euro), ma colpi ugualmente interessanti. E, rispetto al più quotato De Ketelaere, il club belga sarebbe disposto a cederlo subito. Le dichiarazioni di Lang, in tal senso, non lasciano dubbi ad interpretazioni: "Sono pronto a partire, quando me ne sarò andato sentirete la mia mancanza". Insomma, il Milan fa le sue valutazioni ed è pronto a scegliere il suo prossimo trequartista. Milan, dal Napoli un calciatore duttile per la trequarti? Le ultime news di mercato