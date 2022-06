Mercato Milan – Rinforzo dal Napoli: un calciatore duttile per la trequarti

La stagione appena trascorso ha consegnato ai tifosi, forse inaspettatamente, un Milan campione d'Italia dopo 11 anni dall'ultima volta. Il giusto premio dopo aver trascorso anni bui, con continui cambi di proprietà e con poca stabilità societaria. L'avvento di Elliott ha cambiato la politica del club e ha portato i rossoneri nuovamente ai vertici del campionato italiano. Ma questo deve essere soltanto un punto di partenza, non un traguardo. Paolo Maldini, nei giorni scorsi, lo ha sottolineato in maniera chiara nella famosa intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. E allora ecco iniziare le prime manovre per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.