Calciomercato Juventus – Di Marzio: “Contatti vivi per Di Maria”

Settimane decisive in casa Juventus per chiudere l'operazione Ángel Di Maria . Proseguono i contatti con l'entourage del calciatore argentino, che lascerà il Paris Saint-Germain a parametro zero . I dirigenti bianconeri, riporta 'gianlucadimarzio.com', hanno ribadito l'interesse per il giocatore, col quale manca però l'accordo.

Ma non solo Di Maria per la Juventus. Proseguono i contatti anche per Paul Pogba. Anche il centrocampista francese lascerà il Manchester United a parametro zero. I bianconeri sono pronti ad offrire un ingaggio importante: 8 milioni di euro a stagione, più bonus. La prossima settimana, riporta Gianluca Di Marzio, potrebbe essere già decisiva, con Pogba che ha già espresso il suo gradimento per un ritorno alla Juve. Milan, colpo a sorpresa sulla sinistra? Le ultime news di mercato >>>