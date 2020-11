Calciomercato Milan – Due strade per trattenere Brahim Díaz in rossonero

Calciomercato Milan, il piano per riscattare Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Milan, su Brahim Díaz, fantasista spagnolo che il Diavolo vorrebbe riscattare nelle prossime sessione di calciomercato. Per ora, Brahim Díaz si trova in rossonero in prestito secco. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha ottimi rapporti con il Real Madrid, proprietario del cartellino del numero 21. Ma sarà importante, nell’operazione, la mediazione di Edoardo Crjnar.

Oggi, il prezzo di acquisto di Brahim Díaz è di 25 milioni di euro, cifra importante, ma in linea con quanto il Real Madrid sborsò per strapparlo al Manchester City (17 milioni di euro), anche alla luce della rivalutazione che il nativo di Málaga sta ottenendo in maglia rossonera. Ci sono ampi margini di dialogo tra Milan e Real Madrid affinché Brahim Díaz resti in Italia anche nella stagione 2021-2022. Come?

La prima strada è quella di un rinnovo del prestito, questa volta, però, con l’inserimento di un diritto oppure un obbligo di riscatto in favore del Milan, con eventuale controriscatto, poi, in favore del Real Madrid, che non vorrebbe perdere il controllo sul suo cartellino. Una sorta di ‘recompra‘, così come quella che le ‘Merengues‘ pretesero dalla Juventus quando, nell’estate 2014, le cedettero Álvaro Morata.

La seconda strada, invece, è quella di un'acquisizione, da parte del Milan, del cartellino di Brahim Díaz a titolo definitivo. In tal caso, i rossoneri farebbero valere, sul piatto della bilancia, la valorizzazione del calciatore iberico.