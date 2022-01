Calciomercato Milan – Due ostacoli per arrivare a Diallo del PSG

Abdou Diallo, obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa, difficilmente vestirà la maglia rossonera in questa sessione invernale

Daniele Triolo

Il Milan sta cercando un difensore centrale, in questa sessione invernale di calciomercato, al fine di sostituire al meglio Simon Kjær. Il quale, come noto, operatosi ai legamenti del ginocchio sinistro, ha terminato anzitempo la sua stagione 2021-2022. Il Diavolo ha valutato molti nomi, continua a farlo, alla ricerca del profilo più idoneo.

La priorità, Sven Botman del Lille, è venuta a mancare in quanto i francesi non hanno intenzione di vendere l'olandese in questo mercato di gennaio. 'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola, dunque, hanno ricordato come il Diavolo abbia chiesto informazioni al PSG per Abdou Diallo, classe 1996, in grado di giocare anche da terzino sinistro.

Ci sono, però, due difficoltà per arrivare a Diallo. La prima è che il giocatore, attualmente, è impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale, il Senegal. E questo va a cozzare con l'urgenza che ha il Milan di prendere un difensore. La seconda è che il PSG non apre alla cessione in prestito dell'ex Mainz e Borussia Dortmund, nonostante per Mauricio Pochettino sia una semplice alternativa.

Il PSG, per cedere Diallo, chiede almeno 25 milioni di euro. Inoltre, nelle ultime ore, sembra si sia inserito il West Ham su di lui. Tutti motivi per i quali, al momento, il Diavolo sembra non voler puntare troppo sul calciatore africano.