Calciomercato Milan – Dalla Francia: Diallo piace anche al West Ham

Abdou Diallo, obiettivo di calciomercato del Milan piace anche al West Ham. Gli inglesi fanno sul serio: pronta un'offerta al Psg

Il Milan continua a sfogliare la margherita per trovare il giusto sostituto dello sfortunato Simon Kjaer. La ricerca di un difensore centrale è la vera necessità rossonera, ma per il momento non c'è particolare fretta. Uno dei nomi valutati è certamente quello di Abdou Diallo del Psg, giocatore molto duttile che può giocare anche da terzino sinistro. Secondo quanto riferisce 'RMC Sport' sul senegalese c'è anche il West Ham, che sembra voler fare sul serio. Sarebbe pronta infatti un'offerta da qui alla fine del mercato per provare a portarlo in Inghilterra. Milan avvisato. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia