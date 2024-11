Calciomercato Milan – Dorgu: Corvino spara altissimo. Richiesta folle

Come riportato da Sky Sport 24 Patrick Dorgu potrebbe lasciare il Lecce per una cifra davvero elevata. Sfuma un obiettivo di calciomercato del Milan?

Il Milan a gennaio potrebbe puntare a qualche colpo per migliorare la rosa. Paulo Fonseca potrebbe avere bisogno di qualche tassello da qui a fine stagione. Un giocatore potrebbe arrivare anche in difesa viste le difficoltà a destra e l'assenza di un'alternativa di valore per Theo Hernandez. Un nome, però, potrebbe uscire dai radar del Diavolo per la valutazione altissima.