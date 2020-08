Calciomercato Milan – Dopo Rodriguez anche Laxalt verso la cessione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo la cessione di Ricardo Rodríguez, anche Diego Laxalt va verso l’addio al Milan in questa sessione di mercato. Già la passata stagione il laterale uruguayano, che non rientrava nei piani di Giampaolo, venne ceduto in prestito al Torino, salvo poi fare ritorno alla base a gennaio con la partenza di Rodríguez al PSV.

Oggi, però, i piani del Milan sono quelli di puntare ovviamente su Theo Hernandez e affiancargli un altro terzino giovane e di talento in grado di crescere alle spalle del francese. Laxalt ha un contratto in essere col Milan fino al 2022 ma con il suo agente il club rossonero cercherà di trovare la soluzione migliore per accontentare entrambe la parti. L’interesse della Lokomotiv Mosca è sempre vivo, anche se al momento la trattativa sembra essersi raffreddata.

