Calciomercato Milan – La Lokomotiv Mosca si rifà viva per Laxalt

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, dopo qualche giorno di stand-by, la Lokomotiv Mosca si è rifatta viva per Diego Laxalt, classe 1993, esterno sinistro uruguaiano in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato.

I contatti tra il club russo e l’entourage di Laxalt sono avviati da settimane: il Milan, come noto, valuta l’ex genoano una decina di milioni di euro e, da parte del giocatore, c’è la disponibilità al trasferimento a Mosca. Il quotidiano romano, però, ha fatto notare come sia improbabile uno scambio con Aleksej Miranchuk, classe 1995, trequartista della Lokomotiv Mosca che piace ai rossoneri.

Nonostante, infatti, il contratto di Miranchuk scada tra poco meno di un anno, il 30 giugno 2021, la valutazione che la Lokomotiv Mosca fa del suo gioiello è superiore a quella di Laxalt e, pertanto, l’intera operazione rischierebbe di diventare troppo onerosa per il Milan. A CENTROCAMPO TORNA TIÉMOUÉ BAKAYOKO? ECCO LA PRIMA OFFERTA ROSSONERA >>>