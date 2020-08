ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dai colleghi di MilanNews.it, nella giornata odierna ha fatto visita agli uffici di Casa Milan l’agente di mercato Alessandro Lucci. Con lui il Milan ha parlato con ogni probabilità della possibile cessione di Léo Duarte – l’ex agente di Suso era stato intermediario insieme a Serginho del suo approdo in rossonero – e di alcuni profili proposti dal procuratore al club di via Aldo Rossi.

