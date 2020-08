Calciomercato Milan – Dal Brasile: Duarte può tornare in prestito

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan vuole rinforzare la difesa e dopo la conferma di Simon Kjaer è a caccia di un altro difensore che sia giovane, ma già di sicura affidabilità. Per acquistarlo, però, bisognerà prima cedere qualcuno. Indiziato numero uno: Leo Duarte. I rossoneri avrebbero voluto vendere Mateo Musacchio, dal quale speravano di ricavare almeno 9 milioni, ma l’infortunio ha rovinato i piani e l’argentino è destinato a restare.

Ecco perché a far sposto sarà proprio Duarte, che però è stato pagato solo un anno fa ben 10 milioni e difficilmente potrà essere venduto a cifre simili. L’offerta più alta arrivata finora è di 6 milioni, troppo pochi. Ecco perché probabilmente partirà in prestito. La speranza è mandarlo a giocare in Italia, così da riportarlo poi in rossonero migliorato. Tante offerte, però, stanno arrivando dal Brasile e, dunque, non è da escludere un ritorno in patria.

IN USCITA UN TERZINO: ECCO LE ULTIME >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>