Calciomercato Milan – Donnarumma si legherà ancora ai rossoneri | News

Calciomercato Milan, Donnarumma rinnoverà il suo contratto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma è pronto a legarsi ancora al Milan. Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina.

Il portiere, classe 1999, è titolare indiscusso della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. E lo sarà, presumibilmente, per i prossimi 3 Europei e per i prossimi 3 Mondiali.

Donnarumma, per il quotidiano romano, è sicuramente il giocatore di maggior spessore degli azzurri, insieme a Ciro Immobile, ‘Scarpa d’Oro 2020‘, attaccante della Lazio.

In scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2021, Donnarumma è pronto a firmare un nuovo accordo con il Diavolo. In questi giorni Mino Raiola ed il club rossonero continueranno le trattative per giungere alla fumata bianca.

