CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 dicembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, sotto la testata, tira fuori nuovamente il caso di Zlatan Ibrahimović. Il bomber di Malmö, come annunciato ieri, sarà ospite fisso sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo, per una settimana, dal 2 al 6 marzo 2021. Nel mezzo, però, il Milan avrà due partite. Tutti assicurano che il centravanti rispetterà gli impegni con i rossoneri.

Quindi, spazio al calciomercato dell’Inter. Sarà all’insegna della riduzione dei costi e delle occasioni: l’argentino Papu Gómez dell’Atalanta, certamente, è una di queste. Intanto, ceduto in prestito Radja Nainggolan al Cagliari, mentre il Monza, in Serie B, ha convocato per la prima volta Mario Balotelli. La Juventus, infine, è pronta a prendere Leonardo Pavoletti dal Cagliari: girerà in prestito ai rossoblu l’americano Bryan Reynolds.

