Calciomercato Milan – Donnarumma, Raiola vuole inserire la clausola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Non siamo ancora alla fumata bianca per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Sportmediaset, Raiola e il Milan avrebbero trovato un accordo sulla base di 6 milioni di euro (parte fissa) più bonus legati ad obiettivi personali e di squadra. Ma c’è un problema.

Quale? Quello relativo alla clausola rescissoria. Raiola, infatti, vorrebbe a tutti i costi inserirla, anche ad una cifra piuttosto abbordabile. Il Milan non è dello stesso avviso, e dunque le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni. Al momento la priorità è il rinnovo di Ibrahimovic, ma il club rossonero non può permettersi il rischio di perdere Donnarumma tra un anno a parametro zero.

