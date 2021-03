Calciomercato Milan – Donnarumma, niente rinnovo: l’addio si avvicina?

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Gigio Donnarumma sembra sempre più lontano dal rinnovo di contratto con i rossoneri. Il punto

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma rischia di essere il primo, grosso colpo in uscita del Milan nel calciomercato estivo 2021. Questo perché, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tanto il giocatore quanto la società sono finiti in un 'collo di bottiglia' dal quale fanno fatica ad uscire.

Nessuna delle due parti vorrebbe pronunciare la parola 'addio', ma ciascuna si starebbe già attrezzando per una dolorosa separazione. In fin dei conti, ha evidenziato la 'rosea', mancano soltanto 98 giorni alla scadenza del contratto del portiere della squadra di Stefano Pioli. Un'inezia, se si pensa che le trattative per il prolungamento del contratto vanno avanti da sei mesi.

Pertanto, il Milan comincia a guardarsi intorno. Nessuna, concreta trattativa, al momento, con alcun nuovo estremo difensore, ha ribadito il quotidiano sportivo nazionale. Ma, senza dubbio, importanti giri di orizzonte per soppesare altre candidature nel momento in cui dovesse naufragare totalmente il discorso rinnovo con Donnarumma.

Nella testa di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, la priorità di calciomercato è trattenere Donnarumma al Milan. Al portiere è stato già prospettato un sensibile aumento di stipendio: dagli attuali 6 milioni di euro netti annui percepiti, con il nuovo accordo si salirebbe a 8. Sul piatto della trattativa, stavolta, non è compreso un contratto per Antonio Donnarumma, il fratello maggiore.

Mino Raiola, agente di Gigio, secondo 'La Gazzetta dello Sport' non ha mai approfondito questa proposta. Non l'ha mai respinta, ma ha sempre rinviato una decisione. La strategia del procuratore appare chiara: vuole prendere tempo. Nel patto, però, tra Milan e Raiola c'è il reciproco impegno a non prendere altri accordi con nessuno. Un orientamento, questo, più volte esplicitato dal calciatore.

Il Milan, per Donnarumma (così come per Zlatan Ibrahimović), farebbe un'eccezione, alzando l'asticella dei contratti oltre i 7 milioni di euro netti a stagione, segno dell'importanza che dà al suo estremo difensore. Il club di Via Aldo Rossi punta sulla forza dei nervi distesi, ben consapevole di come, al momento, non vi siano società disposte ad affondare il colpo sul numero 99. Che si muoverebbe, sì, a parametro zero, ma con un ingaggio pesantissimo.

Anche per questo, ha commentato la 'rosea', nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro tra Milan e Raiola, nella speranza che i nuovi passi del Diavolo verso la qualificazione alla prossima Champions League inducano Donnarumma ad approfondire, finalmente, la questione rinnovo. Dipende tutto dal ragazzo e dalla sua decisione. Il Milan può prendere un difensore 'low cost' dal Manchester United >>>

