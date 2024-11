Calciomercato Milan – Donnarumma: occhio alla beffa! L’Inter osserva

Gianluigi Donnarumma potrebbe tornare a Milano? L'ex portiere del Milan non sta vivendo un grande periodo al PSG, tanto che il suo posto da titolare fra i pali non è più sicuro. Per questo l'estremo difensore potrebbe pensare a una nuova squadra per il suo prossimo futuro. E in lizza ci sarebbe anche l'Inter . Ecco le ultime notizie.

Calciomercato Milan - Donnarumma torna a Milano? L'Inter monitora l'ex rossonero

Per Luis Enrique, come scrive Gazzetta.it, non esistono gerarchie in porta per il PSG. Da qui la decisione di mandare Safonov a difendere i pali in una gara cruciale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il russo non ha superato l’esame, tanto che in Francia sono piovuti i tre in pagelle. Mentre Donnarumma, come scrive la rosea, ormai si interroga sulle prospettive di continuare a Parigi. L’azzurro aveva dato già da giugno il via libera per discutere di un rinnovo oltre il 2026 che però non arriva. La panchina a Monaco sembra aver contaminato la trattativa seguita con molta attenzione da vari club di spicco. Donnarumma, infatti, sarebbe osservato dall'Inter per il dopo Sommer. Lo segue anche il Bayern Monaco per il post Neuer. Il City invece aveva già sondato il terreno ad agosto e pure il Liverpool soppesa il profilo dell’azzurro. Vedremo quali saranno le prospettivo di calciomercato dell'ex Milan. LEGGI ANCHE: Milan, De Ketelaere e Maldini due rimpianti? Una narrativa che può essere sbagliata