Calciomercato Milan – Donnarumma ai ferri corti col PSG. Torna in Italia? Il punto

Come riportato da l'Equipe oggi Gianluigi Donnarumma a Parigi sarebbe scontento. Luis Enrique, infatti, gli preferisce Safonov, cosa che sarebbe inconcepibile per il portiere ex Milan, anche nell'eventualità di una possibile alternanza tra i due. Il rapporto con Luis Enrique sostanzialmente sarebbe già arrivato a un punto di rottura, per questo ci sarebbero dei ragionamenti sul futuro del portiere italiano. Il contratto resta infatti in scadenza al 30 giugno 2026,ovvero fra soltanto un anno e mezzo.