Calciomercato Milan – Donnarumma e un rinnovo sempre difficile / News

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tutti i nodi vengono al pettine ed è arrivato il momento di sciogliere il nodo di Gianluigi Donnarumma. Il portierone classe 1999 è in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 e ciò significa che, in caso di mancato rinnovo nei prossimi mesi, da gennaio potrà accordarsi a parametro zero con qualsiasi altra squadra. Un rischio enorme, da non correre assolutamente. Il Milan spera di arrivare alla firma molto prima, contando anche sull’amore che Gigio prova nei confronti del club che ha sempre tifato e in cui è cresciuto. Sarà questo uno degli argomenti forti nella trattativa, che però non sarà affatto semplice. Mino Raiola ha richieste sempre difficili da accontentare: si vocifera di una richiesta di stipendio da 10 milioni a stagione. Una cifra assolutamente fuori budget per il Milan, che ha fatto del taglio stipendi il proprio punto di forza. La sensazione è che si possa chiudere anche a meno, magari a 7 milioni più bonus, una cifra comunque più alta dei 6 milioni attuali. Insomma, incontrarsi a metà strada è l’ipotesi più probabile. Da capire però anche se ci sarà una clausola rescissoria e quale sarà la durata del nuovo contratto. Raiola vuole garanzie di grandi progetti dal Milan e potrebbe non accontentarsi di quanto già fatto. Gigio non è disposto ad attendere per sempre la qualificazione in Champions League e dunque potrebbe presto migrare verso altre squadre che sono stabilmente nella competizione europea più importante. Il rinnovo, dunque, probabilmente ci sarà: Donnarumma non farebbe mai lo sgarbo di andare via a zero. La vera partita si giocherà sulle modalità di rinnovo, da lì si capirà molto.

