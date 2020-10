Calciomercato Milan – Donnarumma e Calhanoglu: i rinnovi sono la priorità

Calciomercato Milan: Donnarumma e Calhanoglu, contratti da rinnovare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato della chiusura del calciomercato 2020 per il Milan. Andata in archivio questa sessione, ora, è tempo di pensare ai rinnovi di contratto. Nello specifico, quelli di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere rossonero e di Hakan Calhanoglu, classe 1994, trequartista turco esploso sotto la conduzione tecnica di Stefano Pioli. Entrambi, tanto Donnarumma quanto Calhanoglu, andranno infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021. Pertanto, dalle parti di ‘Casa Milan‘, dovranno sbrigare a blindarli prima di correre il rischio di perderli a parametro zero nel prossimo futuro. Gli accordi, ha evidenziato la ‘rosea‘, andranno chiusi entro e non oltre la fine dell’anno. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>