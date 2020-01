Calciomercato Milan – Donnarumma, c’è distanza sulle cifre del rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN – Il contratto di Gianluigi Donnarumma è in scadenza a giugno 2021. Il Milan dovrà accelerare le negoziazioni per il rinnovo se non vuole rischiare di perdere il suo gioiello a parametro zero. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, oggi in edicola, ci sarebbe ancora distanza tra domanda ed offerta. Il suo procuratore Mino Raiola chiede un aumento a 7 milioni di euro per il suo assistito, il Milan vorrebbe mantenere o addirittura abbassare l’attuale ingaggio di 6 milioni. Intanto con Mino Raiola ci sarà da discutere anche per altri giocatori, continua a leggere >>>

