Calciomercato Milan – Sirene estere per Dominguez: cresce la concorrenza

In un anno dove il Diavolo ha messo a segno così tanto i colpi di mercato era normale che qualcuno potesse sfumare o, quantomeno, defilarsi. Uno dei nomi che era stato accostato al calciomercato del Milan è quello di Nicolas Dominguez del Bologna che però avrebbe ricevuto altre offerte dall'estero. Non è da escludere la possibilità che l'argentino accetti qualche proposta.

Calciomercato Milan, si allontana Dominguez: due destinazioni possibili

Dopo un lungo periodo legato al calciomercato sta arrivando il campionato e, per ironia della sorte, le due squadre protagoniste di questa trattativa si incontreranno nella prima partita. I felsinei vorrebbero cedere il loro centrocampista è in scadenza di contratto nel 2024 e la società vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Il Milan sembrava essere in vantaggio sul giocatore, ma non ha mai affondato il colpo perché il campione del mondo 2022 sarebbe servito per rimpiazzare Rade Krunic.