Calciomercato Milan – Centrocampista, piace Dominguez del Bologna

Uno degli obiettivi del Milan in questa sessione estiva di calciomercato è Nicolas Dominguez , classe 1998, centrocampista argentino del Bologna . Potrebbe essere lui, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, uno dei colpi della scoppiettante campagna acquisti rossonera di questa stagione.

Calciomercato Milan: opzione Dominguez sempre viva

Una sessione che, finora, ha portato in dote al tecnico Stefano Pioli giocatori come Reijnders, Pulisic, Chukwueze o Okafor. E tutto lascia pensare come non sia finita qui di certo. Se gran parte dei colpi fatti provenivano dall'estero ora la coppia Moncada e Furlani avrebbe messo gli occhi sul sudamericano in forza al Bologna. Dominguez è un centrocampista centrale molto duttile ed efficace in entrambe le fasi.