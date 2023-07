Calciomercato Milan – Rebic vicino al Fenerbahçe: cifre e dettagli

Ante Rebic, attaccante croato classe 1993, lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. L'ex Eintracht, neanche convocato dal tecnico Stefano Pioli per il Soccer Champions Tour 2023 del Diavolo negli Stati Uniti d'America, è in uscita nonostante un contratto che lo lega ancora alla società di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2025.