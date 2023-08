Calciomercato Milan – Domínguez rinforzo di fine agosto? Il punto

La 'rosea', però, ha sottolineato come non sia da escludere un ulteriore rinforzo, magari in base alle occasioni che ci saranno alla fine del mese, visto che, per il rientro in squadra di Ismaël Bennacer, occorrerà aspettare almeno fino a febbraio 2024. Occhio, in tal senso, a Nicolás Domínguez del Bologna.