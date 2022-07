Calciomercato Milan – Domani gli agenti di Tanganga in Italia: le ultime

Secondo quanto riporta Lyall Thomas, giornalista di Sky Sports UK, domani gli agenti di Tanganga saranno in Italia per trattare con il Milan

Secondo quanto riporta Lyall Thomas, giornalista di Sky Sports UK, domani gli agenti di Tanganga saranno in Italia per trattare con il Milan. Il Tottenham, società proprietaria del cartellino del difensore, avrebbe aperto al prestito nelle ultime ore. Soluzione particolarmente gradita al Milan, visto che i rossoneri non hanno nel reparto arretrato la priorità. I principali investimenti, infatti, saranno fatti per il trequartista (De Ketelaere ormai ad un passo) e sul centrocampista centrale. La ciliegina sulla torta potrebbe essere l'inserimento di un ulteriore esterno nella rosa di Pioli e, magari, di una punta giovane da far crescere alle spalle delle altre più esperte.