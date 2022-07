Calciomercato Milan – Dal Belgio: “La nuova offerta per De Ketelaere”

Per prendere De Ketelaere, quindi, il Milan avrebbe dovuto rilanciare, perlomeno avvicinandosi alle richieste del Bruges, che ieri pomeriggio, in occasione della finale della Supercoppa nazionale vinta per 1-0 contro il Gent, ha lasciato il giocatore per 90' in panchina, proprio per evitare problemi legati ad eventuali infortuni in questa fase avanzata dei negoziati con i rossoneri.