Calciomercato Milan – Doherty al Tottenham, via libera per Aurier?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Importanti novità sul fronte Serge Aurier fornite da ‘Sky Sports UK’. Il Tottenham ha ormai raggiunto l’accordo per Matt Doherty, terzino destro del Wolverhampton. Un giocatore che andrà ad occupare la casella dello stesso Aurier, ormai da considerarsi sul mercato, che potrebbe avvicinarsi sempre di più al Milan. Frederic Massara, in conferenza stampa, ha definito il francese ‘fuori portata’, ma questo movimento potrebbe cambiare di molto le carte in tavola. Situazione in aggiornamento.

