Calciomercato Milan – Djuric ad un passo? Sì, ma al posto di Jovic

Milan Djuric sarebbe potuto essere un giocatore del Milan. Il bosniaco oggi è l'attaccante del Monza, con cui ha segnato proprio ieri contro il Torino, regalando ai suoi un importante pareggio. Qualche tempo fa, però, avrebbe potuto vestire la maglia rossonera. A riferirlo è 'Sportitalia'. Secondo quanto riferito, infatti, il club rossonero lo aveva sondato come vice Olivier Giroud. Tra i candidati c'era anche lui, al tempo in forza all'Hellas Verona.