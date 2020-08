Calciomercato Milan – Difficile che si riapra la pista Aurier

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come sia difficile, per il Milan, che si riapra la pista che porta a Serge Aurier.

Sebbene, infatti, il Tottenham, in quel ruolo di terzino destro, stia prendendo Matt Doherty dal Wolverhampton, e nonostante il Milan continui a seguire l’ivoriano classe 1992 malgrado le smentite del direttore sportivo Frederic Massara, l’operazione resta complicata.

Questo perché gli ‘Spurs‘ non scendono dall’iniziale richiesta di 23 milioni di euro per Aurier, sotto contratto fino al 30 giugno 2022. L’ex PSG, nell’ultima stagione, è stata una prima scelta per il manager lusitano José Mourinho. TRATTATIVA PER TONALI: L’OFFERTA ROSSONERA >>>