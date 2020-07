Calciomercato Milan – Difesa: torna in auge il nome di Ajer, ma …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, in casa Milan, in questi giorni, è tornato in auge il nome di Kristoffer Ajer, classe 1998, difensore centrale norvegese sotto contratto con il Celtic fino al 31 maggio 2022 che, nell’ultima stagione, ha collezionato 49 gare tra campionato, Europa League e coppe nazionali, con 4 gol e 2 assist all’attivo.

Il Milan ha avuto dei contatti con gli agenti di Ajer, uno dei primi nomi di Ralf Rangnick per rinforzare la retroguardia rossonera per la stagione 2020-2021. Non sarà facile, però, per il Diavolo battere la concorrenza delle squadre di Premier League (su tutte il Leicester City) interessate al gigante scandinavo. Il valore di mercato di Ajer oscilla tra i 20 ed i 25 milioni di euro. LEGGI QUI INVECE LE ULTIME DI MERCATO SU SANDRO TONALI >>>