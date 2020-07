Calciomercato Milan – Difesa, torna di moda l’idea Robinson

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come si ricorderà, nello scorso mese di gennaio il Milan aveva praticamente concluso con il Wigan, club della Championship inglese, l’acquisto di Antonee Robinson, classe 1997, terzino sinistro statunitense, che avrebbe dovuto fare da riserva a Theo Hernández.

L’affare, concluso sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro, poi sfumò perché il Milan, alle visite mediche, aveva riscontrato un problema cardiaco al ragazzo. Operazione saltata: Robinson tornò in Inghilterra, si è curato, è tornato a giocare a giugno con i ‘Latics‘.

In estate potrebbe essere ceduto perché il Wigan ha bisogno di soldi e non è detto che il Diavolo, che manderà via sia Diego Laxalt sia Ricardo Rodríguez, non torni all’assalto di Robinson. Secondo quanto riferito dal ‘Sun‘, comunque, sul laterale mancino del Wigan c’è anche il Leicester. FOXES PRONTE A ‘RUBARE’ UN ALTRO CALCIATORE AL MILAN >>>