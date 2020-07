PM – Wigan in amministrazione controllata, Robinson gratis al Milan?

CALCIOMERCATO MILAN – Il Wigan Athletic, club della Championship (l’equivalente della nostra Serie B) è il primo club inglese a passare sotto amministrazione controllata per via dell’emergenza Coronavirus.

Il Wigan, ad onor del vero, è in crisi economica da diversi anni e, in virtù di ciò, nello scorso mese di gennaio stava vendendo Antonee Robinson, classe 1997, terzino sinistro nel giro della Nazionale statunitense, al Milan per 12 milioni di euro.

Operazione praticamente fatta, ma, alle visite mediche con il club di Via Aldo Rossi, è stato scoperto un problema cardiaco ad Antonee Robinson: l’affare, dunque, come si ricorderà è sfumato e, con lui, la possibilità per i ‘Latics‘ di incassare una cifra che avrebbe permesso la tranquilla sopravvivenza della società.

Il rischio fallimento, adesso, è invece concreto: penalizzato di 12 punti, come previsto dal regolamento in questi casi di riassetto societario, il Wigan si avvia verso la retrocessione sul campo (passa dal 14° al 24° posto in campionato) e verso la diaspora dei suoi migliori giocatori o a poche sterline o, addirittura, svincolati.

Qualora il Milan, dunque, fosse ancora interessato ad Antonee Robinson quale vice di Theo Hernández per la stagione 2020-2021 (i problemi di salute del ragazzo sono risolti, a giugno è rientrato giocando tre partite di campionato), potrebbe averlo spendendo molto di meno rispetto a quanto avrebbe fatto a gennaio. Se non, addirittura, a parametro zero. INTANTO IL DIAVOLO NON MOLLA UNO DEI SUOI OBIETTIVI PRINCIPALI >>>