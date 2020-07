Calciomercato Milan – Il Diavolo insiste per Dumfries: la situazione | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, nei giorni scorsi ha prelevato Pierre Kalulu, classe 2000, dalle giovanili dell’Olympique Lione. Il Diavolo, però, non intende fermarsi qui per rinforzare la propria corsia di destra in difesa e, in previsione della cessione di Davide Calabria, che piace al Siviglia, ha già individuato, da tempo, la prima scelta sul mercato.

Come ricordato da ‘calciomercato.com‘, si tratta di Denzel Dumfries, classe 1996, terzino di spinta del PSV Eindhoven. Assistito da Mino Raiola, Dumfries, capitano della squadra olandese, è sotto contratto con il club della ‘Philips‘ fino al 30 giugno 2023 ma vorrebbe avere l’opportunità di progredire nella sua carriera e, pertanto, di trasferirsi in rossonero.

L’operazione Dumfries ha già la benedizione di Ralf Rangnick, futuro manager rossonero: adesso, però, andrà trovata un’intesa con Raiola per l’ingaggio ed il contratto del calciatore e, naturalmente, con il club di Eindhoven per il costo del suo cartellino. Il PSV continua a chiedere 25 milioni di euro; cifra, questa, che il Milan vorrebbe abbassare.

Si parlerà di Dumfries in occasione dell’incontro che il Milan avrà a breve con Raiola per discutere del rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Rossoneri pronti a portare l’olandese in Italia, ben consapevoli della volontà del ragazzo di abbracciare il progetto del fondo Elliott Management Corporation. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>