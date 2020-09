Calciomercato Milan – Difesa: Nacho nei pensieri di Maldini

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nacho Fernández, classe 1990, duttile difensore spagnolo di proprietà del Real Madrid, potrebbe essere il nuovo rinforzo del Milan in questa sessione di calciomercato.

Lo ha rivelato, oggi, ‘Sport Mediaset‘, spiegando come, nonostante le ammissioni su Matija Nastasić, il Diavolo stia pensando a prelevare Nacho dalle ‘Merengues‘.

Il calciatore, in grado di giocare tanto da centrale quanto da terzino destro, infatti, può arrivare in rossonero con la formula del prestito. QUI LE ULTIME SU UN ALTRO POTENZIALE OBIETTIVO DEL MILAN PER LA DIFESA >>>