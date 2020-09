Calciomercato Milan – Nastasic, accordo vicino: la formula dell’affare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Matija Nastasic sembra essere molto vicino a vestire la maglia del Milan in questa stagione. Lo ha evidenziato il quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina. Il club rossonero, infatti, sembrerebbe ad un passo dal concludere l’acquisto del difensore centrale serbo dello Schalke 04. Nastasic si trasferirebbe in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto a fine stagione. QUI LE PAROLE DI MALDINI SULL’EX CENTRALE DI FIORENTINA E MANCHESTER CITY >>>