Calciomercato Milan – Maldini: “Nastasic? I buoni giocatori ci piacciono”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, apre le porte a Matija Nastasic. Ieri sera, a Cesena, in occasione della cerimonia per la consegna del premio intitolato ad Azeglio Vicini, Maldini ha parlato delle prossime mosse del calciomercato del Milan.

“In questo momento abbiamo qualche problema per via delle defezioni – ha detto Maldini -. Con Mateo Musacchio operato e fuori ancora per due settimane, Alessio Romagnoli fuori da un mese, Léo Duarte che è stato out per un po’. Siamo contati, stiamo vedendo cosa fare. Questa è una squadra già molto equilibrata nel numero dei giocatori ed anche nelle posizioni, avendo due giocatori per ruolo”.

Maldini ha però aggiunto: “Se potremo migliorare la squadra lo faremo. Nastasic? In teoria tutti i buoni giocatori a noi piacciono. Poi però bisogna vedere se sono compatibili con quello che è il nostro bilancio”. LE ULTIME SU NASTASIC DA GIANLUCA DI MARZIO >>>