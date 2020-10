Calciomercato Milan – Difesa: Lovato obiettivo per gennaio

Calciomercato Milan: piace molto Lovato dell’Hellas Verona

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, nel calciomercato di gennaio, il Milan potrebbe tornare ad intervenire sull’organico. L’obiettivo del club rossonero, qualora si verificasse quest’eventualità, sarebbe in primis l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Negli ultimi giorni, ha sottolineato la ‘rosea‘, oltre alla candidatura, già molto nota, del turco Ozan Kabak, classe 2000, dello Schalke 04, è spuntato un nuovo, interessante nome per il Diavolo. Si tratta di Matteo Lovato, anch’egli del 2000, centrale dell’Hellas Verona di Ivan Jurić. Lovato si sta imponendo come una bella rivelazione di questo inizio di stagione per gli scaligeri. Il giovane calciatore è valutato circa 15 milioni di euro dalla società gialloblu. MERCATO MILAN, LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>