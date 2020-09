Calciomercato Milan – Kjaer e Romagnoli non bastano: serve un’alternativa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli, sin dallo scorso mese di gennaio, hanno costituito una coppia di difensori centrali ben assortita per il Milan. I due si sono trovati molto bene a giocare insieme e hanno rappresentato senza dubbio una certezza per la retroguardia di Stefano Pioli.

I soli Kjaer e Romagnoli, però, non possono bastare per sostenere una stagione di alto profilo per il Milan. Lo ha fatto notare il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Romagnoli, attualmente fermo per infortunio è fuori per infortunio (così come Mateo Musacchio) fino a fine mese.

Matteo Gabbia non può essere l’unica alternativa e Kjaer non può essere di certo perfetto ed indistruttibile per tutta l’annata. Un difensore in più, per il Diavolo, è dunque d’obbligo. Anche perché, se si guarda in casa delle squadre che hanno terminato l’ultima stagione davanti al Milan, ci si renderà conto di come tutte abbiano almeno tre difensori centrali di livello.

La Juventus, per esempio, un anno fa ha aggiunto Matthijs de Ligt alla coppia consolidata formata da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. E l’Inter ha fatto lo stesso affiancando Diego Godín a Milan Škriniar e Stefan de Vrij. Il club rossonero lo sa ed ecco perché Pioli ha chiesto che il prossimo rinforzo arrivi in quel settore.

Kjaer e Romagnoli, presto, non saranno più da soli.