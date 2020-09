Calciomercato Milan – Difesa: in uscita ci sono Duarte e Laxalt

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha evidenziato come il Milan debba far registrare un’uscita nel pacchetto difensivo prima di potersi gettare, a capofitto, nell’acquisto di un nuovo difensore in questa sessione di calciomercato.

Milan, cedibili sia Duarte sia Laxalt

I giocatori con possibilità di lasciare i rossoneri sono, principalmente, Léo Duarte, classe 1996, centrale brasiliano acquistato dal Flamengo nell’estate 2019 e Diego Laxalt, classe 1993, esterno mancino uruguaiano che è arrivato al Milan nell’estate 2018 proveniente dal Genoa.

Resteranno Musacchio, Calabria e Conti

Tanto per Duarte quanto per Laxalt, però, al momento non ci sono offerte concrete. Mateo Musacchio, classe 1990, centrale argentino fermo ai box, è invendibile perché infortunato e per via del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Non sono infine arrivate proposte vere per Davide Calabria ed Andrea Conti.

