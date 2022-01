Calciomercato Milan – Difesa: Bailly o un giovane da far crescere

Eric Bailly del Manchester United resta un obiettivo di calciomercato del Milan. Ma il club rossonero ha anche altre due strategie. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport', parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come, in casa rossonera, si stia ancora pensando di sostituire l'infortunato Simon Kjær con un difensore centrale in questi ultimi sette giorni di sessione invernale. Questo nonostante le parole di Paolo Maldini che ieri, nel pre-partita di Milan-Juventus, ha un po' mischiato le carte.

Facendo capire, in sostanza, che se il Diavolo non dovesse arrivare ad un difensore importante (Sven Botman, per cui l'ultimo tentativo rossonero, secondo la 'rosea', è nell'aria, n.d.r.), allora il Milan preferirebbe rimanere così. Con Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori titolari e Matteo Gabbia e Pierre Kalulu alle loro spalle.

Ad ogni modo "le trame milaniste vanno oltre", ha sottolineato Carlo Laudisa, esperto di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport'. Perché non va accantonato il nome di Eric Bailly, difensore centrale classe 1994 che può lasciare il Manchester United. Attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, potrebbe arrivare in rossonero, ma i tempi sono stretti.

La terza via (la prima è restare così, la seconda è andare su Bailly), è prendere un giovane di prospettiva, da far crescere senza troppe attese ed aspettative. Uno di quelli che il Diavolo è abile ad acquistare, coltivare e far esplodere. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI