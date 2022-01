Calciomercato Milan – Botman, assalto in estate. Ora si resta così?

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, potrà arrivare solo a stagione conclusa. Le dichiarazioni di Paolo Maldini sulla difesa

«Sono rientrati Alessio Romagnoli e Davide Calabria . L’emergenza sta finendo e tra una ventina di giorni ci sarà pure Fikayo Tomori . Poi mettere un giocatore nuovo e farlo ambientare e fargli avere un impatto importante, togliendo spazio anche a chi ha fatto bene come Matteo Gabbia e Pierre Kalulu , ci vuole tempo e non sono di quell’idea», ha spiegato Maldini, come riportato dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina.

«Poi se si fosse potuto fare un calciatore importante per i prossimi 6-7-8 anni sarebbe stato diverso, ma purtroppo non è stato possibile». Il riferimento, secondo il quotidiano romano, è a Sven Botman, classe 2000, centrale olandese che il Lille non ha voluto cedere in questa finestra di mercato. Costa tanto, oltre i 30 milioni di euro e, dunque, si tratta di uno sforzo economico che la proprietà intende fare, ma in estate.