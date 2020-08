Calciomercato Milan – Diego Costa, ‘rumors’ senza alcuna conferma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, i ‘rumors‘ di calciomercato che vorrebbero il Milan su Diego Costa nel caso di mancato rinnovo contrattuale con Zlatan Ibrahimović, non trovano conferme da fonti vicine alla società.

Diego Costa, classe 1988, appena 5 gol e 5 assist in 30 gare tra Liga e Champions League con l’Atlético Madrid, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e ha chiesto al procuratore Jorge Mendes di trovargli una sistemazione. Vorrebbe venire a Milano ma, a quanto pare, in Via Aldo Rossi non si pensa a lui …

