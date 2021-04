Calciomercato Milan – Diavolo su Vlahovic: richiesta shock di Commisso

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic è ritenuto perfetto per giocare al fianco del suo idolo Zlatan Ibrahimovic

Daniele Triolo

Il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, prenderà un nuovo centravanti. E Dusan Vlahovic, classe 2000, di proprietà della Fiorentina, è il nome in cima alla lista dei desideri del club di Via Aldo Rossi. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

In casa rossonera, infatti, cercano un giocatore che possa crescere al fianco di Zlatan Ibrahimovic. Un centravanti che, in pratica, possa garantire un presente roseo ed un futuro, quando lo svedese avrà appeso le scarpette al chiodo, ancora migliore. Vlahovic è ritenuto l'elemento idoneo ad assolvere questo compito.

Il centravanti serbo, infatti, sta iniziando a trovare una regolarità molto importante sotto porta. È ancora giovanissimo, ha ampi margini di miglioramento, ma è già forte e decisivo per le sorti della sua squadra. Sono già 15, infatti, i gol realizzati nell'attuale campionato di Serie A dall'ex giocatore del Partizan Belgrado.

Tutte caratteristiche che si sposano alla perfezione con il progetto del fondo Elliott Management Corporation per il Milan. Manca, però, un parametro. E non di poco conto. Ovvero, il costo del cartellino di Vlahovic. La Fiorentina, infatti, spara molto alto per il suo gioiello che, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, non vorrebbe rinnovare.

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, vorrebbe ben 60 milioni di euro. Cifra, questa, ritenuta logicamente fuori mercato dal Milan. Che, ad ogni modo, ha già avuto contatti preliminari con l'entourage dell'attaccante viola. Una volta che la Fiorentina avrà ottenuto la salvezza in questo campionato, si valuterà se ci saranno i margini economici per una trattativa.

Vlahovic approderebbe volentieri al Milan nel prossimo calciomercato. Cresciuto con il mito di Ibrahimovic, potrebbe giocare per una stagione con lo svedese per poi rilevarne il ruolo di titolare definitivamente nel 2022. Un ideale 'passaggio di consegne' tra maestro e allievo.

Il Milan non può sbagliare la scelta del centravanti delle prossime annate. Vlahovic convince sempre di più, ma non vanno scartati assolutamente i profili di Andrea Belotti (Torino) e Donyell Malen (PSV Eindhoven). Milan, per l'attacco del futuro si punta l'erede di Haaland >>>