Calciomercato Milan – Diavolo su Svanberg: consiglio di Ibrahimovic | News

Calciomercato Milan: rossoneri interessati a Svanberg

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mattias Svanberg, classe 1999, centrocampista svedese del Bologna, piace molto al Milan. L’attaccante Zlatan Ibrahimovic, suo connazionale, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, ne avrebbe caldeggiato l’acquisto al club di Via Aldo Rossi.

Il club felsineo valuta il cartellino di Svanberg circa 15 milioni di euro. Una trattativa vera e propria tra Milan e Bologna, però, deve ancora partire. L'operazione Svanberg, infatti, non sarebbe per l'immediato, bensì per la prossima sessione estiva di mercato.