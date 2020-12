Calciomercato Milan – “Diavolo pronto a chiudere per Riqui Puig” | News

Calciomercato Milan: in mediana arriverà Riqui Puig?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Riqui Puig, classe 1999, secondo quanto riferito da ‘Il Giornale‘ oggi in edicola sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. Per il quotidiano, infatti, il Milan sarebbe pronto a chiudere i negoziati per Riqui Puig con il Barcellona e per Mohamed Simakan con lo Strasburgo.

‘Canterano‘ cresciuto a ‘La Masia‘, Riqui Puig, paragonato addirittura ad Andrés Iniesta quando ha esordito in Prima Squadra, è stato utilizzato pochissimo da Ronald Koeman in questa stagione (appena 77′ in 4 presenze tra Champions League e Liga). Vuole partire per giocare con maggior continuità ed i rossoneri ci stanno seriamente pensando. La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Calciomercato Milan, Raiola porta un top player in rossonero >>>